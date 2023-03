Fendi porta l'alta moda a Siracusa: a maggio una sfilata a Ortigia

Fendi porterà l'alta moda a Siracusa con una sfilata che si terrà a maggio ad Ortigia, qualche giorno prima delle elezioni amministrative. Sul defilé ben poche sono le notizie in circolazione perché, si sa, per questi grandi eventi sia l'Amministrazione comunale sia gli organizzatori tengono le bocche cucite. L'unica certezza è che il territorio aretuseo potrà continuare quel sogno a occhi aperti cominciato, lo scorso luglio, con Dolce&Gabbana: dai più grandi ai più piccoli, tutti hanno ammirato, osservato da lontano, e respirato l'aria del lusso.

Con Domenico Dolce e Stefano Gabbana, sono arrivati in città vip del calibro di Mariah Carey, Kitty Spencer, Monica Bellucci, Dave Cassel, Lupita, Emma Roberts, Hellen Mirren, Fabio Quartararo, Drew Barrymore, Robert Lewandowski, Christian Bale, e infine anche la splendida Sharon Stone. Nomi importanti che, probabilmente, creeranno alte aspettative nei cittadini per questo secondo evento di moda.