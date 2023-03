Alla maratona di Roma si fanno onore tre atleti di Canicattini

Il sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta, l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, i colleghi di Giunta e il Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo, a nome della città e dell’intero Consesso civico, hanno espresso le più vive congratulazioni ai tre atleti canicattinesi Sebastiano Rizza, Salvatore Amenta e Federico Cassarino per la loro partecipazione, domenica 19 marzo, alla 28° edizione della Maratona internazionale di Roma, portando nella Capitale il nome di Canicattini Bagni.

Quasi 30 mila i partecipanti provenienti da ben 110 Paesi, un vero record per questo importante appuntamento sportivo di 42,195km, aperto dal volo delle Frecce Tricolori, e vinto dal marocchino Taoufik Allam con il tempo di 2h07’43”.

Una prima esperienza indimenticabile per le strade di una Roma primaverile per Sebastiano Rizza, Salvatore Amenta e Federico Cassarino, tesserati con l’Associazione Dilettantistica “Placeolum” di Palazzolo Acreide, che nella vita di tutti i giorni riescono a trovare anche il tempo per questa loro grande passione, la corsa.

A guidare il gruppo degli atleti canicattinesi al via ai Fori Imperiali c’era il Presidente della Placeolum Salvatore Scrofani, già a lavoro per il prossimo impegno della sua squadra, il 3° Gran Prix provinciale che il 7 maggio si svolgerà a Canicattini Bagni.

Un momento ed un confronto agonistico esaltante quello romano, che gli atleti canicattinesi hanno affrontato con grande impegno, chiudendo i 42,195km del percorso con tempi di tutto rispetto per degli amatori: 4h33’28’’ Sebastiano Rizza; 3h49’30’’ Salvatore Amenta; 3h44’34’’ Federico Cassarino.