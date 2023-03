Ragusa, una poesia alla Questura per ricordare il sacrificio di due agenti

Si è svolta stamane in Questura una sobria cerimonia in ricordo dei due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta uccisi in servizio il 4 ottobre 2019, a cui è stata dedicata l’opera scultorea realizzata dall’artista Alfio Nicolosi, intitolata “Figli delle stelle”, collocata nello spazio interno dell’ingresso. Dal giorno del tragico evento, in occasione dell’anniversario della loro morte, la Questura organizza una breve cerimonia commemorativa per non dimenticare il sacrificio dei due poliziotti che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere.

Tra gli invitati alla cerimonia di oggi sono stati presenti anche i familiari dell’Ispettore Vincenzo Bellassai, in servizio a Trieste, amico fraterno di Pierluigi Rotta. A suggello di tale amicizia, l’ Ispettore Bellassai, poeta dilettante, ha composto una poesia dedicata all’amico Pierluigi e al collega Matteo, posta sotto un’immagine che li ritrae, facendone dono al Questore Giusy Agnello con l’intento di collocarla nei pressi dell’opera scultorea.

La lodevole iniziativa dell’autore della poesia dedicata ai “Figli delle Stelle” è stata accolta con entusiasmo dal Questore di Ragusa e da tutto il personale della Questura, quale segno di riconoscenza non solamente nei confronti del sacrificio dei due Agenti morti per mano di uno squilibrato, ma anche di quanti hanno perso la vita nello svolgimento del delicato compito a garanzia della sicurezza dei cittadini.

Hanno presenziato alla cerimonia il Questore di Ragusa con il personale della Questura e i Funzionari, i Segretari provinciali delle Organizzazioni sindacali della Polizia di stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Ragusa e il Cappellano della Questura, padre Giuseppe Ramondazzo che ha voluto ricordare i due Agenti unendo i presenti in una breve preghiera.

