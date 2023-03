Comiso, Gaetano Ponte, vulcanologo e fotografo: convegno sullo studioso di Palagonia

L’associazione Arteinsieme di Comiso ricorda Gaetano Ponte, vulcanologo e fotografo di Palagonia, tra i fondatori dell’Istituto di Vulcanologia di Catania. Gaetano Ponte fu un uomo di scienza, studioso competente ed appassionato, che seppe dare un contributo importante alla cultura scientifica della Sicilia, dove si trova il più grande vulcano attivo d’Europa.

Il 25 marzo, alle 11, nella sede di Palazzo Fidone, si terrà un convegno, seguito da una esposizione fotografica che proporrà la visione di circa 40 foto realizzate da Gaetano Ponte, che documentano fasi salienti del suo lavoro e della sua ricerca scientifica. La giornata di studi è frutto della collaborazione avviata da tempo dall’associazione culturale di Comiso con l’Istituto comprensivo di Gaetano Ponte di Palagonia e, di recente, con l’Osservatorio Etneo, con il Centro Parchi Internazionale, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo. Fulcro della giornata sarà il convegno su “Gaetano Ponte, vulcanologo e fotografo”.

Stefano Branca, direttore dell’Osservatorio Etneo INGV di Catania presenterà “Il ruolo di Gaetano Ponte (18766 – 1955) nello sviluppo della vulcanologia catanese” e “Il fondo fotografico Gaetano Ponte”.

Gaetano Ponte può essere considerato uno dei padri della moderna Vulcanologia. Nel corso dell’Ottocento alcuni studiosi avevano tentato di costituire una struttura attrezzata per lo studio dei vulcani e dei fenomeni sismici. Mario Gemmellaro nel 1804 costruì l’Osservatorio scientifico sull’Etna, il primo al mondo per lo studio dei fenomeni vulcanici. Nel 1887 il vulcanologo Orazio Silvestri costituì il Regio Osservatorio Vulcanologico Etneo. La morte prematura fermò il progetto che venne ripreso e portato a termine da Gaetano Ponte.

“Nel 1933 – spiega Stefano Branca - si giunse alla costituzione del primo Istituto Vulcanologico Universitario d’Europa. Erano annessi l’Osservatorio Etneo a quota 2941 metri e la Stazione Vulcanologica a quota 1881”. Appassionato fotografo, Ponte riuscì a documentare, anche attraverso le foto, l’attività scientifica e di osservazione. Una selezione sarà esposta a Comiso. Fu autore di numerosi studi e pubblicazioni sia in Italia che all’estero (se ne contano circa 150).