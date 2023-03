Incidente mortale sul lavoro a Messina. E' accaduto nella zona di Maregrosso, in un'area privata. La vittima è un operaio, Giacomo Marcimino, di 53 anni. L'uomo sarebbe stato colpito alla testa probabilmente da una pressa, che stava per essere caricata su di un tir. Trasportato d'urgenza al Policlinico, non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia ed il magistrato di turno.