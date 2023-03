Pallamano serie B: non cambia la testa della classifica

Tutto invariato in vetta alla classifica. E’ questo l’esito della terza giornata della fase ad orologio del campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria. Infatti sia la capolista Aetna Mascalucia che la prima delle inseguitrici TH Alcamo hanno largamente vinto tra le mura amiche. E medesima cosa hanno fatto sia Scicli social Club che Agriblu Scicli rispettivamente terza e quarta nella graduatoria.

Questi in dettaglio i risultati

Alcamo – Villaurea Palermo 44 – 12

Aetna Mascalucia – Pall. Marsala 47 – 33

Scicli Social Club – Beach Team Messina 44 – 21

Agriblu Scili – Girgenti 33 – 26

La Classifica

Aetna Mascalucia 29*

TH Alcamo 26*

Scicli Social Club 25*

Agriblu Scicli 19*

Pall. Marsala 16

Villaurea 13

Beach Team Messina 2

Girgenti 2

*Una gara in meno