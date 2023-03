Comiso, al Teatro Naselli Luca Ciammarughi presenta il suo libro "Non tocchiamo questo tasto"

Secondo atteso appuntamento della rassegna “Classica ma non troppo – i concerti aperitivo del foyer” al Teatro Naselli di Comiso. Domenica 2 aprile alle ore 19.00 il foyer del Teatro ospiterà un evento esclusivo con Luca Ciammarughi, pianista, scrittore e conduttore radiofonico milanese, una tra le più interessanti personalità del panorama musicale italiano. Per la prima volta in Sicilia, Ciammarughi, tra parole e note, presenterà il suo libro “Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer”, un'opera letteraria che sta ricevendo grandi consensi di critica e pubblico. L'incontro, a cura dell’Associazione Culturale Safe, in collaborazione con Spazio Naselli, MUG e Ragusa Pride, avrà come relatore il pianista e compositore siciliano Alessio Cappello. “Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer” è un libro interessante che affronta il tema LGBTQ dal punto di vista della musica classica. Personaggi iconici dell'ambito musicale riletti e riascoltati sapendo delle loro omosessualità, per conoscere meglio la persona dietro il prodotto artistico e per apprezzane maggiormente le opere. Sfidando decenni di divulgazione eteronormativa, talvolta ipocrita e parziale, Luca Ciammarughi unisce una indagine storica ad una ricerca musicale, offrendo al lettore una appassionante galleria di personaggi, squarci di vita e atmosfere che, senza cedere al gossip, mostrano una prospettiva inedita sulla storia culturale dell’Occidente.