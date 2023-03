Picchia la compagna e lo trovano a letto con 2 coltelli: arrestato ad Avola

Gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un uomo di 48 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio. Il 28 marzo scorso i poliziotti sono intervenuti nell'abitazione di una donna che riferiva di essere stata malmenata dal compagno. Alla vittima, trasportata tramite il 118 in ospedale, veniva riscontrata una frattura al radio. Al suo aggressore venivano contestualmente sequestrati, in via preventiva, 8 coltelli e 4 fucili da sub che deteneva nell'abitazione della donna con la quale conviveva da un poco di tempo. La donna dopo le cure mediche rientrava a casa e l'uomo veniva allontanato. Il giorno successivo l'ex compagno tornava dalla donna e, dopo aver divelto la porta d'ingresso si introduceva nell'abitazione. La donna fuggiva e si rifugiava al commissariato di Polizia. Gli agenti si recavano nell'abitazione e trovavano l'uomo disteso a letto con due grandi coltelli. Su disposizione dell'autorità giudiziaria veniva così arrestato e condotto in carcere.