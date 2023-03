Comiso, Maria Rita Schembari: importante il sostegno di Abbate

L’endorsement dell’onorevole Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari sociali, all’Assemblea Regionale Sicilia e leader della DC, di sostegno pieno ed incondizionato a Maria Rita Schembari, per riconfermarsi sindaco di Comiso, è stato ben accetto e parecchio gradito dal primo cittadino casmeneo. Le parole dell’onorevole, Abbate, di forte elogio e di convinta approvazione al lavoro fatto dall’esecutivo che guida il comune di Comiso, sono state un’ulteriore iniezione di fiducia per Maria Rita Schembari e un altro tassello alla costruzione di quel progetto di 10 anni che ha in mente per fare di Comiso un asse fondamentale per lo sviluppo del territorio.

Maria Rita Schembari dichiara: “L’appoggio di Ignazio Abbate e della Dc alla mia ricandidatura a sindaco della nostra Città, riproduce e conferma la geografia politica che sta funzionando a livello regionale. Sono poi particolarmente lieta delle parole di encomio usate da Ignazio Abbate verso il mio lavoro e quello della mia Giunta. Parole che confermano l mia volontà di proseguire nel lavoro già tracciato in questi 5 anni”