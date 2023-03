Concussione, arrestato a Pozzallo il vice sindaco di Pachino

Pachino torna alla ribalta della cronaca giudiziaria per fatti legati alla politica locale. La polizia oggi verso le 13,30 ha arrestato due persone. Si tratta del vice sindaco, Aldo Russo, 56 anni e dii un pensionato di 70

anni. Entrambi sono accusati dagli inquirenti di concussione. Russo ed il pensionato sono stati presi dai poliziotti a Pozzallo e poi trasferiti in Questura a Ragusa. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il vice sindaco di Pachino avrebbe chiesto una tangente di 25 mila euro ad un imprenditore. La presunta vittima, però, fingendo di trovare un accordo, si sarebbe rivolto alla polizia, denunciando di avere avuto da parte del politico una riichiesta di denaro per il via libera ad una concessione edilizia, bloccata nei meandri della burocrazia. Al momento non si conosce il nome della società che avrebbe dovuto pagare, nè i motivi dei lavori da effettuare per il Comune di Pachino. Non è neppure chiaro il ruolo del pensionato nella vicenda. Ovvero se coinvolto direttamente, oppure avrebbe accompagnato Russo per la sua 'missione' a Pozzallo. Aldo Russo ha nominato come difensore il penalista Luigi Caruso Verso Nelle prossime 48 ore durante la convalida degli arresti si aprirà uno squarcio sull'intera vicenda. La notizia a Pachino si è diffusa in un batter d'occhio, anche perchè i poliziotti sono stati visti nella sede del municipio dove avrebbero effettuato perquisizioni. L'arresto del vice sindaco è l'ennesimo terremoto politico che si abbatte sul Palazzo di città, Aldo Russo soltanto giovedì scorso era stato riconfermato vice sindaco di Pachino. Russo è stato eletto nel 2021 al consiglio comunale di Pachino nella lista di 'Diventerà bellissima'. I due sono stati rinchiusi nel carcere 'Pendente' di Ragusa.