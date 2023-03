Palermo, atti vandalici al Centro Padre Nostro: solidarietà DC

La Dc condanna fermamente l'atto vandalico ai locali in uso al Centro di Accoglienza Padre Nostro, dove sorgerà il poliambulatorio di prossimità a Brancaccio. "Ancora una volta siamo di fronte ad un gesto vile - dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro -. Una struttura sanitaria a servizio della popolazione alla quale si sta lavorando danneggiata per mano di chi, probabilmente, non riesce a riconoscerne l’importanza sociale. Esprimo a nome di tutta la Dc la mia vicinanza al presidente del centro Padre Nostro Maurizio Artale e a tutta la comunità".