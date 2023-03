Tragedia della strada questa mattina a Catania. Un 24enne di Paternò, Gabriele Longo, ha perso la vita in un incidente in via Santa Sofia. Il giovane, guardia giurata al Policlinico di Catania, era in sella alla propria moto: avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull'asfalto. Inutili i soccorsi. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente da parte della Polizia locale di Catania.