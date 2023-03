Elezioni a Catania, Tardino: "Ci aspettiamo dagli alleati un'apertura alla Lega"

“Con grande senso di responsabilità abbiamo ribadito l’importanza dell’unità della coalizione e trovato convergenza su tre capoluoghi.

Adesso, in vista della definizione del nodo Catania e delle decisioni sulle altre importanti città non capoluogo al voto, ci aspettiamo il rispetto che merita un partito nazionale al governo, come il nostro, che per la tenuta della coalizione ha rinunciato anche a Siracusa. Attendiamo mercoledì, auspicando di ricevere buone notizie dagli alleati. Dopo la nostra apertura in tutti gli altri centri, sarebbe incomprensibile non concedere la città di Catania ad una candidatura autorevole della Lega”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.