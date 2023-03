Giorgia Meloni al Colle da Mattarella: "Colloquio lungo e cordiale"

La premier Giorgia Meloni si è recata stamane al Quirinale dove ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella sui principali temi di attualità politica.

Lo si apprende da fonti di governo.

Proprio per il protrarsi del colloquio, la presidente del Consiglio non ha più i tempi tecnici per recarsi ad Udine per il comizio di chiusura di campagna elettorale del centrodestra.Parteciperà all'avvenimento in videoconferenza. "E' stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione", spiegano al Colle dopo il pranzo al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.