Ciclismo, torna il Giro di Reggio Calabria dopo 11 anni di assenza

Il 16 aprile si disputerà il Giro ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria, inserita nel calendario della Federazione ciclistica italiana.

La corsa, che si snoderà lungo un percorso di 162,4 chilometri, con 1.800 metri di dislivello, rinverdisce gli allori di quello che un tempo era il Giro ciclistico della provincia di Reggio Calabria, la prima edizione del quale si svolse nel 1920 e che non si disputava da 11 anni.

La gara, nella sua storia, ha visto le vittorie di importanti campioni come Fausto Coppi (1950), Gino Bartali (1952), Vittorio Adorni (1969), Francesco Moser (1974), Giuseppe Saronni (1990) e Davide Cassani (1992).

Tra le squadre che hanno annunciato la loro partecipazione ci sono team World Tour, Professional e Continental. La partenza é fissata alle 12 da Riace Marina, in piazza dei Bronzi. Il percorso prevede due asperità, la salita dello Zomaro, nel cuore dell'Aspromonte, ad un'altitudine di 960 metri, ed il Monte Sant'Elia (544 metri), a poco più di 40 chilometri dal traguardo, fissato sul lungomare di Reggio Calabria.