Modica, rinnovo tessere elettorali all'ufficio comunale

In occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, l’elettore può già richiedere la tessera che non ha ricevuto, o richiedere il rinnovo della tessera elettorale nel caso in cui: siano esauriti gli spazi dei timbri che certificano l’avvenuta espressione del voto, che la tessera sia deteriorata o smarrita. E’ consigliabile che l’elettore faccia una verifica e se deve richiedere il rinnovo al fine di evitare la fila e la confusione che generalmente si crea alla vigilia e durante le operazioni di voto, può farlo sin da adesso. L’ufficio elettorale è aperto in C.so Umberto I, n. 159, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30. Il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.20 e dalle 15.30 alle 17.30. Gli elettori di Frigintini e zone limitrofe possono rivolgersi alla delegazione di Frigintini in Piazza Ottaviano. Per ogni esigenza o chiarimento l’elettore può inviare una mail a: ufficio.elettorale@comune.modica.rg.it.