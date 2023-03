"Ragusani nel mondo" edizione numero 28 in programma il 29 luglio

La 28^ edizione di Ragusani nel mondo, il 29 luglio, proporrà casi di successo nel settore della managerialità, della medicina, delle imprese, che rendono onore alla comunità ragusana nel suo complesso.

Il desiderio degli organizzatori è di toccare , con la dovuta cautela e nel rispetto degli imprevisti che la vita riserva, il traguardo della trentesima edizione, a dispetto delle inevitabili difficoltà che si frappongono.

28 edizioni hanno legittimato la mission dell’evento di promuovere, attraverso il racconto di storie di ordinario successo in capo ad una selezione di conterranei, l’intera area iblea, se è vero anche che la fama della manifestazione ha varcato gli angusti limiti provinciali per assurgere ad uno degli eventi di maggiore riconoscibilità per la ragusanità.

Una ragusanità bella, positiva e vincente, quella che emerge dalle oltre duecento storie umane e professionali transitate sul palco del Premio, che si propone come un modello virtuoso per le giovani generazioni, stimolo ed esempio per tutti, ma anche occasione per rafforzare e consolidare l’orgoglio della comune identità iblea in quanti coltivano l’amore e la passione per le tradizioni, la storia e le bellezze paesaggistiche e monumentali del nostro territorio.

Un Premio che, inserito nella piu’ vasta attività istituzionale dell’associazione, promuove importanti e significativi flussi turistici nell’arco dell’intero anno , soprattutto nel segmento del Turismo di ritorno, nel quale il gruppo da anni è attivamente impegnato. Appuntamento al 29 luglio in Piazza Libertà, per una nuova puntata della lunga saga.