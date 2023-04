Elezioni a Catania, Musumeci: "Il Centro destra rischia di farsi male"

"Credo che Catania continui a custodire il suo codice genetico di città moderata, che non è mai stata di sinistra. La vittoria di Bianco fu resa possibile proprio dalla sua capacità di intercettare una larga fascia di elettorato moderato. Ancora oggi il centrosinistra è alla ricerca di una sua chiara fisionomia che non ha trovato, anche perché polverizzato in mille anime, l'una contro l'altra armata. L'uscita di scena di Bianco non credo che agevoli una ricomposizione di quell'area politica". Lo dice in una intervista a "Live Sicilia" Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e del Mare parlando delle prossime elezioni per il sindaco di Catania che sulla situazione del centrodestra, aggiunge: "Il centrodestra ha la grande capacità di sapere farsi del male da solo. Questo è un dato che nessuno può disconoscere. Da tempo avrebbe dovuto individuare per Catania un candidato sindaco credibile, riconoscibile e competente. Invece, si continua a balbettare in una sorta di toto-candidatura che ha superato, a mio avviso, ogni limite di tolleranza, proprio sul piano temporale".