I big dello sport nell'aula magna del 'Fava' di Floridia, Caruso: "Il ciclismo mi ha cambiato la vita"

Esperti a confronto nel convegno che si è tenuto stamattina nell'aula magna del plesso Giuseppe Fava dell’Istituto comprensivo Edmondo De Amicis di Floridia per la prima edizione della Giornata “Sport e Salute”. L’iniziativa è nata per interesse del dirigente scolastico Giorgio Agnellino, del professore Salvo Amenta, della direttrice dei servizi generali e amministrativi Cettina Bucello del Dipartimento di Scienze motorie e delle professoresse Carla Bascetta, Stefania Germenia, Concetta Signorelli e Michela Grasso. Il professore Antonio Granata ha contribuito con dei coinvolgenti momenti musicali, mentre il professore Davide Branciamore ha curato il supporto tecnico informatico e degli impianti video e audio con Patrizia Galioto della segreteria didattica e tutto il personale scolastico che hanno attivamente collaborato alla realizzazione dell’evento. Lo stile di vita attivo, l'attività sportiva ed i loro aspetti benefici nei giovani è stato il tema del convegno a cui hanno preso parte, in qualità di relatori, il campione di ciclismo Giampaolo Caruso, Salvatore Nitto, campione paralimpico di atletica leggera e pesistica, l'azzurro di nuoto di fondo Marco Inglima, il pluricampione del mondo di full contact ed esperto di arti marziali Vincenzo Accardo, il medico sportivo Michele Marciano, il professore Mario Bellucci del Liceo Farnesina di Roma ed il professore Angelo Pistritto. Questi ultimi due sono intervenuti in qualità di docenti di scienze motorie ed hanno rispettivamente trattato l’importanza dello stile di vita attivo e della corretta alimentazione nei giovani. Ad essi si è aggiunto il professore Salvo Amenta che ha ideato, progettato e coordinato questo importante evento. Il dibattito è stato moderato da Daniela Giarratana, docente di scienze motorie al liceo scientifico ad indirizzo sportivo Leonardo da Vinci di Floridia. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo De Amicis, Giorgio Agnellino. Tutti i relatori di altissimo profilo hanno spiegato agli studenti, i quali hanno seguito con grande interesse e partecipazione, come l’educazione fisica e sportiva oltre a fare bene alla salute, rappresenti un momento di inclusione e di crescita. Il professore Mario Bellucci ha evidenziato nel suo intervento il passaggio che “dalle regole per la preparazione atletica in vista di una prestazione allo stile di vita regolare e, più in generale al perseguimento di scelte finalizzate al raggiungimento di importanti obiettivi di vita, il passo è davvero breve! In altre parole l’attività fisica spontanea e programmata se condotta con passione, motivazione e regolarità, riesce a regalare alla Persona, l’opportunità di risaltare le proprie potenzialità e dare spazio al talento sempre presente in ciascuno di noi. Ciascuna persona – ha concluso - deve sempre operare delle scelte e cercare di vivere in equilibrio: un esempio è quello dei cellulari i quali esistono per noi e non noi per loro”. Nel suo intervento il sindaco Marco Carianni, dopo aver ribadito quanto sia importante svolgere attività fisica, ha annunciato la prossima realizzazione a Floridia di una pista ciclabile “che attraverserà tutto il paese per una lunghezza di 4 chilometri. Mi auguro che voi studenti la percorriate una volta ultimata anche per venire a scuola”. Di forza di volontà e impegno ha parlato l'ex ciclista Giampaolo Caruso che vanta nel suo palmares la vittoria di una Milano-Sanremo e la partecipazione a sei Giri d'Italia, due Tour de France e quattro Vuelta di Spagna. “Il ciclismo mi ha cambiato la vita – ha detto – mi ha dato degli insegnamenti importanti che porto con me. Sono padre di due bambini e sto cercando di trasmettere loro la passione per lo sport. La testa è tutto, volere e potere. Ci sono riuscito, ho raggiunto il professionismo, mi sono divertito e ringrazio lo sport per questo e auguro a tutti voi ragazzi di ottenere il massimo”. Arduo è sintetizzare gli interventi dei campione paralimpico Salvo Nitto plurimedagliato e titolato di atletica leggera e di pesistica. Le sue esperienze hanno illuminato i cuori e le menti dei giovani e di tutti gli auditori: con estrema semplicità e naturalezza ha invitato ciascuna persona ad ascoltare le proprie potenzialità, indicando che "ognuno possiede un tesoro di talenti nascosto, che attende di essere valorizzato. Il ruolo della famiglia è fondamentale, così come quello degli educatori: sentirsi accettati costituisce il primo passo per dare spazio all’inseguimento dei propri sogni". In questo ambito lo sport è inclusione e supera qualsiasi barriera ideologica, architettonica, politica, religiosa, di genere. Questo messaggio in sintonia è stato affermato dall’allenatore Sebastiano Mazziotta, tecnico di altissimo livello e componente del Comitato italiano Paralimpico. Tra i vari messaggi ha affermato che "tutti siamo disabili e che al tempo stesso superiamo le nostre limitazioni se riusciamo a dare risalto a ciò che possiamo fare". L’atleta Marco Inglima, plurimedagliato nel nuoto di fondo, ha raccontato la sua esperienza che viene da lontano, esattamente da quando frequentava il liceo scientifico. I suoi allenamenti per alcuni potrebbero "costituire sacrifici immani ed impossibili da tollerare" ma lui, con estrema semplicità e naturalezza ha fatto presente che "la scelta dei due allenamenti giorno per sei giorni su sette non gli ha mai tolto la serenità, il tempo per studiare e coltivare hobbies e la vita di relazione". A conclusione dei lavori, il docente Salvo Amenta ha affermato che “si è al primo anno di realizzazione del seminario, ed il fine è quello di coniugare l’attività fisica, lo stile di vita attivo, lo sport quali determinanti per il miglioramento dello stato di salute di ciascuno. Siamo convinti di essere sulla buona strada e ci auguriamo che altre iniziative simili possano essere riproposte nel futuro, coinvolgendo anche le famiglie ed il tessuto sociale”.

Re.Sr.