Catania, all'Auditorium Pizzigoni si presenta il volume "La Pasqua in Sicilia"

Organizzato da BCsicilia, Bonfirraro Editore, Archeoclub e Rubrica Sicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 17,00 presso l’Auditorium del I.C. Pizzigoni Carducci in via Siena, 5 a Catania, il volume di Francesco Daniele Miceli e Francesco Luca Ballarò “La Pasqua in Sicilia”. Dopo i saluti di Giusi Liuzzo, presidente Archeoclub, e l’intervento dell’editore Salvo Bonfirraro, dialogherà con gli autori Maria Teresa Di Blasi, presidente BCsicilia di Catania. Per informazioni: Email: stampa@bonfirraroeditore.it - Tel. 0934 464646. Email: segreteria@bcsicilia.it - Tel. 346.8241076. Fb BCsicilia Tw BCsicilia.

L’opera La Pasqua in Sicilia: Un itinerario storico, iconografico e religioso della Settimana Santa nell’isola, edito da Bonfirraro, ci accompagna in un viaggio lungo tutta l’isola siciliana alla scoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico, culturale e, naturalmente, di fede. Oltre 150 comuni coinvolti, e circa duecento foto che rappresentano la Settimana Santa in Sicilia realizzate da fotografi professionisti.