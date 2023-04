Un anno per una Tac in Sicilia, la Regione apra nuove convenzioni con i Centri all'avanguardia

La Sanità siciliana è al centro dell'attenzione del Cismet. Il coordinatore, Salvatore Gibino, snocciola numeri da terzo mondo. Prenotare una Tac con una ricetta ordinaria, si parla di un anno d'attesa. E se nella Penisola, secondo i dati dell'Agenas il budget è stato aumentato del 25%, non si può dire lo stesso della Sicilia, con i soldi per la salute pubblica, ridotti del 15 per cento. Unica soluzione per smaltire il lavoro lasciato dal post Covid, è aprire ai privati convenzionati. In tal senso c'è già stata una riunione tra l'assessora alla Salute, Giovanna Volo ed i convenzionati. Risultato? Fumata nera e incontro rimandato per quanto riguarda i soldi e nulla che lascia presagire per una soluzione imminente. Così la Sanità rimane il tallone di Achille del governo Schifani. Serve una marcia in più ed aprire le convenzioni con i Centri specialistici all'avanguardia che hanno attrezzature e macchinari adeguati per le diagnosi. Bisogna mettere un freno agli attuali convenzionati, alcuni dei quali con attrezzature obsolete e per nulla in grado di soddisfare le richieste dei pazienti. La vertenza sulla sanità in Sicilia non si ferma, ma serve una nuovo cambio di passo e di chiudere con quel passato che ha creato soltanto una voragine di debiti.

A prescindere dalle dinamiche e dalle trattative, la radiografia complessiva appare, a essere generosi, problematica per chi ha bisogno di cure. Un disagio di anni che assume prospettive sempre più inquietanti.

“Con l’autonomia differenziata si rischia di spaccare completamente il Paese e la nostra isola diventerebbe ancora più isolata. La sanità, che già gestisce autonomamente i fondi trasferiti dallo Stato, ne è un esempio inequivocabile. La Sicilia paga 250 milioni l’anno per la migrazione sanitaria, la Lombardia invece, incassa 1 miliardo. La Sicilia risulta terz’ultima tra i sistemi sanitari regionali e questo ha come diretta conseguenza una migrazione sanitaria quantificabile in ben 314 mila ricoveri nelle regioni del Nord. La Sicilia è un’isola dove curarsi è un privilegio. Dove le strutture sanitarie chiudono anziché aprire o essere potenziate. Per non parlare della carenza di medici e personale sanitario”. Così Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, in occasione di un seminario. Ma come potrebbe essere il domani peggiorato di un oggi già terribile?