Dal maxi premio di Giunta tante uova di Pasqua per i piccoli degenti negli ospedali di Modica e Ragusa

Un uovo di Pasqua di cinque chilogrammi, messo in palio con un sorteggio dalla rinomata Dolceria Giunta di via Vittorio Veneto a Modica, è stata l’occasione per mettere in pratica una lodevole iniziativa dei titolari della dolceria. Da un super premio, infatti, è nata l’idea di destinare il ricavato della vendita dei biglietti all’acquisto di uova di Pasqua da regalare ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e al “Maggiore” Nino Baglieri. “Sono stati due momenti molto emozionanti – afferma Graziano Giunta (nella foto) – e il sorriso dei bambini è stato un messaggio che va ben oltre il semplice dono. Ed è doveroso ringraziare medici ed infermieri dei due reparti che, insieme ai genitori dei piccoli degenti, hanno collaborato alla realizzaione dell’iniziativa”.