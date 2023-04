Falcone (Fi):"Favorevoli alla candidatura di Trantino a sindaco di Catania"

«Salutiamo con favore l’indicazione, giunta dagli alleati di Fratelli d’Italia, sulla candidatura a sindaco di Catania di Enrico Trantino. Professionista e politico molto apprezzato in città, figura che risponde a tutti quei requisiti in ambito amministrativo, professionale e soprattutto umano di cui deve disporre il sindaco della nona città d’Italia. Attorno a Trantino possono esserci le giuste condizioni per costruire una seria e duratura prospettiva di buongoverno per Catania, fondata sulla rappresentatività del centrodestra e la sua riaffermata unità». Così il commissario di Forza Italia per Catania e provincia, l'assessore regionale Marco Falcone, riguardo il dibattito in corso nella coalizione di centrodestra sulla scelta del candidato sindaco del capoluogo etneo.

«Forza Italia - prosegue Falcone - quale partito collante e punto d'equilibrio della coalizione, secondo la linea indicata dal presidente Silvio Berlusconi, ben interpretata in Sicilia dal presidente Renato Schifani e dal commissario Marcello Caruso, intende rivolgere un appello agli alleati: occorre andare oltre i tatticismi e le ragioni di parte, per fare invece prevalere quelle dello stare assieme, sulla base di valori e programmi che l’elettorato catanese premierà a fine maggio alle urne. Dovrà essere il centrodestra unito, plurale e largo, - conclude Falcone - a guidare Catania fuori dalle emergenze e ad adottare quelle azioni di rilancio che tutta la città attende».