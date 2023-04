Furto a colpi di mazza in un'edicola a Bagheria (Pa) in piazza Garibaldi. I ladri hanno sfondato la vetrina e portato via soldi e oggetti in vendita. E'stato il titolare a fare la scoperta quanto ha aperto l'attività. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono state passate al setaccio le immagini dei sistemi di video-sorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori.