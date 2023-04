Il crack che uccide, 'Ho visto tanti ragazzi di Floridia in carcere con lo sguardo perso nel vuoto"

E' uno spaccato preoccupante quello che il giovane deputato all'Ars del Pd, Tiziano Spada ha raccontato a 'Repubblica' sull'uso del crack da parte di tanti giovani. E' stato tra i promotori del test sulla tossicodipendenza deideputati all'Assemblea regionale, ma la sua battaglia è soltanto agli inizi ?perchè la politica - dice - non può restare a guardare". "Io sono originario di Siracusa, ho affittato una casa a Palermo in centro storico. Quando ho visto accanto alla porta di casa mia i manifesti sull’emergenza crack e sulla manifestazione che si stava promuovendo ho capito che bisognava fare qualcosa. Vedo gente che conosco spegnersi lentamente - afferma Tiziano Spada - dietro all’uso di crack e so quanto sia difficile uscirne. La politica ha il dovere di dare dei segnali". "Ci sono troppi giovanissimi che fanno uso di crack, finendo anche col compiere azioni di microcriminalità per procurarsi un’altra dose. La vigilia di Natale col deputato Antonio Nicita abbiamo fatto il giro delle carceri nel Siracusano, ho rivisto tanti ragazzi di Floridia, il mio paese d’origine. Avevano tutti lo sguardo perso nel vuoto". Sulla gestione dei tossicodipendenti in carcere dice: "O attraverso l’uso di metadone, che però produce gli stessi effetti della droga, o paradossalmente continuando a drogarsi anche dentro le carceri, dove i sequestri di stupefacenti sono frequenti.Purtroppo dietro le sbarre - prosehue il parlamentare Dem - si tende a prediligere l’aspetto repressivo rispetto a quello rieducativo, così non se ne esce. Io sono uno di quelli cresciuti in un quartiere di periferia, conosco i pericoli della strada. La mia salvezza è stata la scuola. Per questo sono convinto che il contrasto alla dispersione scolastica debba essere una priorità. A volte è un singolo insegnante che ti salva la vita". Tiziano Spada ha devoluto il suo adeguamento Istat alla comunità di San Patrignano... Presto ci sarà una sportello della Comunità anche a Floridia in collaborazione con le politiche sociali. "È una realtà che ha dato speranza a più di 20mila persone, non pensando soltanto al loro recupero dalle dipendenze, ma anche alla loro formazione. La chiave perché questi ragazzi non ricadano sulla cattiva strada è la gratificazione: la possibilità di uscire dalla comunità e trovare un lavoro, poter pagare un affitto, andare a cena con gli amici. Questa gente è così perché la politica non è stata in grado di dare risposte alternative. È a loro che dobbiamo lanciare segnali. Non alle élite dell’alta borghesia che siede nei salotti buoni delle grandi città".

(Nel riquadro il deputato all'Ars del Pd, Tiziano Spada)