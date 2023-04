Siracusa, il Pci: statua di Archimede in stato di abbandono

"In stato di abbandono da tempo la statua di Archimede, un inaccettabile mancanza di rispetto ad un grande scienziato e a quello d'importante che rappresenta per la nostra Città e non solo". La denuncia arriva del PCI siracusano. "Considerando le condizioni della Statua chiediamo un intervento tempestivo e quindi l'accertamento del responsabile che ha deciso l'interruzione della necessaria periodica cura della statua e della Fontana. L'assessore alla Cultura e alla Legalità dovrebbe spiegare alla Città come mai la Fontana di Diana viene trascurata, la statua di Archimede viene trascurata, perché i marciapiedi, del parcheggio Talete, vengono macchiati dalla ruggine. Ribadiamo ancora una volta la necessità di cura del nostro patrimonio monumentale e di tutta la Città partendo dalle Periferie senza trascurare il centro".