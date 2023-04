Siracusa, assemblea Spi Cgil: eletta la nuova segreteria

Eletta la nuova Segreteria dello Spi Cgil di Siracusa. Gli incarichi sono stati affidati a Carmela Agosta e Salvo Boscarino, che affiancheranno Mimmo Bellinvia - eletto segretario generale dello Spi siracusano nel corso dell'ultimo congresso della categoria - nella guida del sindacato dei pensionati della Cgil. Nella location del Salone delle riunioni, nella sede provinciale della Cgil aretusea, alla presenza della segretaria generale dello Spi Cgil Sicilia, Maria Concetta Balistreri (nella foto), e del segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi, si è riunita l'assemblea generale provinciale dello Spi. Tanti i temi di cui si è discusso nel corso dei lavori, partiti con relazione introduttiva del segretario Bellinvia. Sanità, Legge delega sulla non autosufficienza, il Ddl Anziani: questi alcuni dei temi trattati. Il dibattito si è maggiormente soffermato sulla questione del "No all'Autonomia Differenziata", data anche l'imminente manifestazione che si terrà a Caltanissetta il prossimo 15 aprile. Nel corso dei lavori, come da ordine del giorno, è passata all'unanimità la proposta di Mimmo Bellinvia sulla composizione della nuova Segreteria. Parte così il nuovo corso dello Spi Cgil siracusano. Tracciate le nuove linee guida su cui, come affermato da Bellinvia, lavoreranno insieme segreteria, capi lega comunali ed i costituenti dei dipartimenti tematici che, peraltro, si affiancheranno al già attivo e costituito Dipartimento organizzativo, coordinato con diverse mansioni da Paolo Gallo e Pippo Piazzese.