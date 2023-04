Automobilismo, campionato rally: i piloti della RO racing presenti al Rally Regione Piemonte

Ricco di impegni il fine settimana agonistico della scuderia RO racing. Gli alfieri del sodalizio di Cianciana saranno presenti al Rally Regione Piemonte, valido per il Campionato italiano assoluto rally, in Sardegna, al Rally della Costa Smeralda, valido per il Campionato italiano rally auto storiche e in Sicilia, allo Slalom di Sant’Angelo Muxaro, che apre il Campionato italiano di specialità.

Saranno una trentina i portacolori della scuderia RO racing schierati sui campi di gara nel fine settimana agonistico che sta per prendere il suo via. Gli alfieri della scuderia siciliana saranno impegnati in tre manifestazioni: in Piemonte e nelle due isole maggiori della Nazione.

Nella Terra dei Savoia, al Rally Regione Piemonte, che si disputerà domani e Sabato 15 aprile ad Alba, Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, Campioni tricolori dei rally storici, esordiranno invece nella massima serie nazionale riservata alle moderne. I due, che saranno al via della gara che si disputa sulle colline intorno ad Alba, Capitale del Tartufo, con una Skoda Fabia Evo, proseguiranno il loro programma con le restanti gare del campionato che si disputeranno su asfalto. Ad Alba, con una Peugeot 208 della classe Rally4/R2B, ci sarà anche il giovane talento Andrea Piccardo con al suo fianco Federica Botta.