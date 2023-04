Euro2032, la Lega: paradossale esclusione della Sicilia. Palermo ospiti la fase finale

“É paradossale che la Sicilia sia stata esclusa dalla FIGC dal dossier di candidatura dell’Italia per organizzare l’Europeo di calcio 2032. Un’esclusione motivata dal fatto che inserire due isole, poiché Cagliari fa parte della proposta, con i rispettivi problemi logistici di spostamenti, avrebbe potuto creare dei disagi. Bene, crediamo che sacrificare Palermo e la Sicilia sull'altare del radicalismo ambientale sia un grande errore, né siamo pronti a rinunciare a questo importante evento sportivo, volano di economia e di turismo per tutto il territorio.

La FIGC dovrebbe immediatamente rettificare una decisione penalizzante, che riteniamo ingiusta, e dovrebbe proporre entrambe le isole, Sicilia e Sardegna, come sedi di "Italia Euro 2032", considerato anche che delle dieci città designate a ospitare la fase finale dell’Europeo solo tre sono al sud: Napoli, Bari e Cagliari. È di tutta evidenza che Palermo non può mancare, se lo meritano i cinque milioni di siciliani.

Ovviamente non sfugge che lo stadio di Palermo necessita di investimenti e interventi, che il comune e la regione si sono dichiarati pronti ad effettuare, per renderlo confacente ai criteri richiesti e in grado di accogliere tale evento. Riteniamo, infatti, ci sia tutto il tempo per provvedere, da qui a qualche anno, considerato l’orizzonte 2032, né crediamo che tutti gli altri stadi indicati dalla FIGC stiano molto meglio di quello Palermitano. Da questo punto di vista accogliamo con favore la presa di posizione del sindaco Lagalla ed il sollecito intervento del presidente Schifani, che ha già avviato le dovute interlocuzioni con il presidente FICG Gravina. Ci aspettiamo un passo indietro dalla FIGC.

Aggiungiamo che tale vicenda riaccende prepotentemente la necessità della realizzazione del Ponte sullo Stretto, su cui si stanno impegnando la Lega e il Governo Nazionale con il Ministro Salvini. Ci auguriamo che quanto accaduto serva per fare ravvedere anche chi fa sterili contrapposizioni al Ponte”.

Così in una nota congiunta Annalisa Tardino (nella foto) commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier e Sabrina Figuccia, Assessore allo Sport del Comune di Palermo.