Studenti piemontesi vincono un concorso: viaggio premio a Catania

Gli studenti vincitori del concorso'Il Consiglio ci dà credito', istituito dall'Assemblea legislativa piemontese per gli alunni delle scuole superiori della regione, visiteranno il distretto tecnologico di Catania in Sicilia, con un viaggio premio da domenica 16 a martedì 18 aprile. Sarà presente anche il consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza con delega ai giovani, che ha voluto il concorso in occasione dell'Anno europeo dei giovani. La finalità è proporre agli studenti un'occasione di approfondimento sulle tematiche dell'Unione europea, della transizione ecologica, della transizione al digitale e della cittadinanza attiva. Gli elaborati vincitori sono stati i video prodotti dai ragazzi dell'Istituto Cellini di Valenza intitolati Passi verdi,Transizione digitale, La siccità, Riciclo digitale e l'elaborato scritto Einaudi Energy dell'Istituto Einaudi di Alba. Tra gli incontri previsti, da segnalare quello con il professor Salvatore Baglio, dell'Università di Catania con visita ai laboratori di ricerca, e la visita alla St Microelectronics, che ha sede nel capoluogo etneo dove occupa3.500 persone