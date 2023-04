Schifani a Siracusa mette il sigillo al Centro destra: sostegno pieno a Messina

Stamattina a Siracusa, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del commissario regionale di Forza Italia Marcello Caruso, si è svolta la riunione di tutti i partiti e le liste civiche della coalizione di centrodestra che appoggiano la candidatura di Ferdinando Messina a sindaco. Ieri sera il governatore si era riunito con i dirigenti 'azzurri' siracusani, con il commissario provinciale Corrado, Bonfanti ed il parlamentare all'Ars, Riccardo Gennuso, anche per sondare gli umori della piazza. Il governatore ha tra gli altri pure incontrato durante la cena, il pezzo forte della coalizione, Luca Cannata di Fratelli d'Italia. Cannata non era però tra i conviviali.

"È stata una giornata di incontri proficua in un clima molto positivo e sereno - afferma Schifani - Sono soddisfatto e felice per avere registrato un grande entusiasmo e la coesione tra tutte le anime politiche coinvolte".

Presenti all'incontro la deputazione nazionale e regionale del territorio, "a suggellare un percorso, avviato dai coordinamenti provinciali, che vede il centrodestra compatto con Ferdinando Messina sindaco", si legge in una nota.

"Ritornerò ancora a Siracusa - ha aggiunto Schifani - per continuare insieme questa importantissima campagna elettorale, facendo sentire la mia vicinanza e quella del governo regionale".

A sostegno della candidatura di Ferdinando Messina insieme con Forza Italia, ci sono Fratelli d'Italia, Movimento Popolare Autonomista e Democrazia Cristiana e anche tre liste civiche Insieme, Laboratorio Civico e Siracusa Protagonista con Vinciullo.