A Gangi avvio itineranza francescana dei frati minori di Sicilia con il vescovo Marciante

Il convento della chiesa Sant’Antonio Abate al Monte di Gangi accoglierà e sarà sede della stazione missionaria dei frati minori di Sicilia, voluta dal vescovo della diocesi di Cefalù. Saranno trenta i frati impegnati, per 1 mese, in attività di itineranza francescana e servizio di alcune parrocchie della diocesi di Cefalù. Ad avviare l’esperienza diocesana, ieri pomeriggio(17 aprile), il vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante e il ministro provinciale dei frati minori fra Antonino Catalfamo. La celebrazione eucaristica è stata officiata dal vescovo Marciante che ha ufficialmente conferito il mandato missionario ai frati. A fare gli onori di casa don Giuseppe Amato parroco della parrocchia di San Nicolò – Chiesa Madre, presenti i parroci delle parrocchie della diocesi e i frati impegnati nella stazione missionaria. Referente per la diocesi del progetto di itineranza è don Santino Scileppi.

“Sono trenta i frati impegnati nel progetto di itineranza– ha detto fra Antonino Catalfamo ministro provinciale dei francescani – 1 arriva dalla Toscana, due dall’isola di Malta gli altri 27 sono siciliani, voglio ringraziare il vescovo che ci ha chiamati, grazie per l’accoglienza e la vicinanza, la nostra sarà una testimonianza gioiosa come volle Gesù andremo casa per casa, strada per strada ad annunciare il vangelo”.