Truffa sui fondi agricoli, sequestrati 322 mila euro nel Messinese

Beni sequestrati dal Reparto carabinieri Tutela agroalimentare di Messina che ha eseguito un decreto emesso dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura europea - Ufficio dei procuratori europei delegati per Sicilia e Calabria con sede in Palermo. Il sequestro preventivo, anche per equivalente, di denaro e beni immobili per circa 322 mila euro, ha colpito due coniugi nonche' il proprio figlio, tutti residenti nel Crotonese. Gli indagati avrebbero commesso illeciti per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore degli aiuti alle imprese agricole, concessi nell'ambito della Politica agricola comune.