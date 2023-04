Il ministro dell'Ambiente a Misterbianco: "Spero che la Sicilia abbia i termovalorizzatori"

"Mi auguro che in Sicilia vengano realizzati i termovalorizzatori. Naturalmente la competenza e' della Regione Sicilia, ma vale per tutto il nostro Paese. Noi non possiamo avere una situazione dei rifiuti come quale di diversi territori, a sud e a nord, e d'altra parte non possiamo nemmeno far pagare ai cittadini italiani il trasporto dei nostri rifiuti in Germania, dove vengono utilizzati per fare energia elettrica, e poi comprare energia elettrica, quindi far pagare pagare ai cittadini italiani due volte la stessa cosa". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

"L'apertura del G7 ai biocarburanti è un segnale forte per l'Italia e per la Commissione europea. D'altra parte, la nostra richiesta sui biocarburanti non è una richiesta sulle emissioni ma sulla neutralità carbonica. Quindi si tratta di dire: per i biocarburanti che fanno, nella fase iniziale del processo, captazione di CO2 si tratta di dimostrare che la parte di eventuale emissione di CO2 è inferiore alla captazione, quindi è neutro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin rispondendo ai giornalisti a Misterbianco, nel catanese, a margine dell'inaugurazione della XV edizione del salone 'Ecomed Progetto Comfort', che mette a confronto istituzioni ed imprese sul tema delle energie rinnovabili e della transizione energetica.