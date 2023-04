Modica, Scuola D'Alcontras: quarto appuntamento con "i 60 minuti con..."

Quarto appuntamento con “i 60 minuti con…” – il ciclo di incontri brevi di aggiornamento online, organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “Federico Stagno D’Alcontres” di Modica (www.unimodica.it) e rivolto a tutti gli operatori sociali del territorio ibleo. L’iniziativa – finanziata dalla Regione Sicilia – ha come finalità quella di offrire alla comunità professionale, attiva negli ambiti sociale, educativo e giuridico, un’occasione di confronto e dialogo con prestigiosi autori di testi pubblicati di recente che trattano tematiche rilevanti in termini di innovazione ed evoluzione metodologica.

Il prossimo appuntamento - che segue i primi due incontri realizzati a Settembre 2022 – si terrà Venerdì 28 Aprile dalle 17 alle 18, su Piattaforma Google Meet, nel corso del quale verrà presentato il romanzo autobiografico “Il Dono. La storia dei Sasi” di Anna Ferraro. Nata a Modica, nel 2002 si laurea in Scienze del Servizio Sociale proprio presso la sede della Scuola D’Alcontres. Ha lavorato a Roma, in Serbia e poi a Torino dove attualmente vive con la sua famiglia. Qui esercita la professione nell’ambito dei servizi sociali rivolti alle persone anziane e disabili coltivando anche la sua passione per le arti coreografiche e l’amore per la tutela degli animali contro ogni forma di violenza. Non a caso collabora con l’Associazione Code in Coda ONLUS ed è volontaria presso il canile comunale della città di Torino.

Il volume che la Ferraro presenterà, basato su una storia vera, affronta la tematica della genitorialità e del fare famiglia da una prospettiva romanzata. I protagonisti infatti, a partire dal ritrovamento di un cane abbandonato per strada, creeranno le premesse per la costruzione della loro futura famiglia. La coppia, tra vicissitudini e viaggi in giro per il vecchio Continente e l’Africa, maturerà la scelta consapevole di vita insieme e il desiderio di genitorialità. Per maggiori informazioni e iscriversi all’incontro basta visitare il sito www.unimodica.it