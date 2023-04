Siracusa, i principali appuntamenti in programma al Santuario Madonna delle Lacrime

Il Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa ha reso noto il programma delle principali attività previste da domenica 23 aprile al 1° Maggio.

Domenica 23 aprile 2023, a partire dalle ore 9.30, presso la Basilica Madonna delle Lacrime, sarà celebrato il 7° Convegno Regionale degli Adoratori delle Cappelle del’Adorazione Eucaristica di Sicilia. La meditazione sul tema “TUTTI VOI SIETE IN CRISTO GESÙ” (Gal. 3,28) sarà tenuta a don Luigi Maria Epicoco.

In occasione del Convegno, le Sante Messe delle ore 10.00 e delle ore 12.00 saranno celebrate occasionalmente in Cripta.

Lunedì 24 aprile 2023, si terrà l’Incontro Regionale dei Rettori dei Santuari siciliani, presso il Santuario Madonna della Sciara di Monpilieri (CT). Una mattinata di confronto e approfondimento per i Rettori dell’Isola sul tema “Il Santuario: luogo della presenza ardente di Dio”.

Nel pomeriggio, in Basilica, alle ore 18.00 l'Arcivescovo, S.E. Mons. Francesco Lomanto, ordinerà Diacono l’Accolito Gabriele Conti della Parrocchia Cristo Re in Lentini.

Martedì 25 aprile 2023, la Basilica Madonna delle Lacrime accoglierà il XXVI Capitolo dei Giovani Francescani di Sicilia, dal tema “Un meraviglioso poliedro”.

"Un meraviglioso poliedro" è il tema che accompagna la riflessione del XXVI capitolo francescano dei giovani di Sicilia organizzato dai Frati Minori di Sicilia che hanno scelto di viverlo a Siracusa il prossimo 25 Aprile 2023. Circa 600 giovani, accompagnati da frati e suore provenienti da tutta la regione, rifletteranno sulle bellezze della vita del Signore Risorto che rende la vita colorata, con sfumature nuove. I Giovani attraverseranno la città, partendo dal Santuario di S. Lucia al sepolcro, sostando presso la Basilica della Madonna delle lacrime, dove alle ore 12 parteciperanno all'Eucaristia, per poi raggiungere Piazza Duomo con quella "letizia francescana", donando a tutti la Pace e il bene del Signore Risorto.

Sabato 29 aprile 2023, alle ore 17.00, pellegrinaggio dalla Casa del Pianto di via degli Orti n. 11 al Santuario, con la partecipazione dei ragazzi del catechismo e delle famiglie. Alle ore 18 Santa Messa e atto di affidamento delle famiglie alla Madonna delle Lacrime nel 70° anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa.

A partire da lunedì 1 Maggio 2023, la Santa Messa vespertina dei giorni feriali (da lunedì a sabato) sarà celebrata alle ore 18.30, preceduta alle ore 17.45 dalla recita della Coroncina alla Madonna delle Lacrime e del Santo Rosario.