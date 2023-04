Convention di FI a Palermo, da Siracusa cento simpatizzanti col candidato sindaco

Inizia con un applauso al presidente Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, la convention 'Forza Italia verso il futuro' organizzato dal gruppo parlamentare azzurro all'Ars al teatro Politeama di Palermo. Sullo schermo è stato proiettato un video con immagini di repertorio e la voce del presidente che ripercorre la storia del partito e il suo valore.

"Oggi Forza Italia è una certezza. Per tanti che sono convinti del riformismo è diventato il contenitore più attrattivo, però dobbiamo sfrondare il concetto che il centro sia un luogo geografico. Il centro è un'agorà, è una sensibilità politica, è un modo di vivere. E io credo che oggi Forza Italia possa rappresentare questo per i tanti che sono ancora alla ricerca di una casa. Tanti che non avendo riferimenti nazionali guardano a Forza Italia con interesse". Così il coordinatore regionale azzurro in Sicilia Marcello Caruso intervenendo alla convention di FI organizzata al Teatro Politeama di Palermo. "Noi siamo una casa aperta, le nostre porte sono aperte a quanti vogliono condividere con noi i nostri ideali. Noi non vogliamo cambiare la Sicilia, vogliamo renderla normale, renderla praticabile e questo significa avere servizi seri, avere una sanità che funziona. Oggi una rivoluzione - ha aggiunto - Forza Italia sta diventando il collante e lo è stato anche per le ultime amministrative: siamo stati il partito di riferimento che ha cercato di fare da garante senza mai usare il proprio ruolo per avere privilegi". Per Caruso "non c'è un nuovo corso di Forza Italia: è un corso storico, fare tornare la politica fra la gente. Forza Italia deve rimanere il partito che ascolta".

"Siamo un partito aperto e guardiamo con grande interesse a chi si ispira ai valori della moderazione, del civismo e dell'essere inclusivi. Qualora ci fossero proposizioni di soggetti importanti che hanno avuto anche ruoli istituzionali non deve esserci preclusione". A dirlo è stato il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso rispondendo ai cronisti che, a margine della convention azzurra al Teatro Politeama di Palermo, gli chiedevano del possibile ingresso dell'ex M5s Giancarlo Cancelleri nel partito fondato da Silvio Berlusconi.

A guidare la delegazione di Siracusa, un centinaio tra consiglieri e simpatizzanti, il commissario provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti ed il parlamentare all'Ars, Riccardo Gennuso ed il candidato a sindaco, Ferdinando Messina. " Un grande entusiasmo - dice Bonfanti - e la volontà di andare avanti con una Forza Italia inclusiva, seguendo la strada già tracciata dal nostro presidente della Regione, Renato Schifani. Sono certo della nostra affermazione alle prossime amministrative e del successo a Siracusa del nostro candidato".