Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: arrivati 354 profughi

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: a bordo di sei barchini sono approdati in 200. Una motovedetta della Capitaneria ha prima soccorso 52 persone a bordo di due imbarcazioni. Sulla prima, salpata da Chebba, in Tunisia, c'erano 14 tunisini. Sulla seconda, erano in 38, fra cui 7 donne e 5 minori, originari di Costa d'Avorio, Gambia, Camerun, Guinea, Mali, Niger, Nigeria e Senegal. A seguire sono stati soccorsi altri quattro barchini con a bordo 144 persone. Salgono quindi a 10, con un totale di 354 persone, gli sbarchi. Sul primo barchino c'erano 36 persone originarie di Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Mali, Mauritania e Sud Sudan. Sul secondo erano in 35 (14 donne e 2 minori) e c'erano anche dei marocchini; sul terzo viaggiavano in 41 (10 donne e 4 minori) e sull'ultimo in 32 (3 donne e 1 minore). Ai soccorritori hanno dichiarato di essere salpati da Sfax, in Tunisia.