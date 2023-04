Ponte di Messina, Floridia (M5s): non ci sono i soldi, parliamo del nulla

"Poi c’è il costo. I soldi non ci sono. Quindi parliamo di nulla". Così in un post su Facebook la senatrice M5s Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, a proposito del Ponte sullo Stretto di Messina. "Gli unici soldi che si sono trovati e sono stati stanziati - spiega - sono altri 320 milioni (e siamo a 620 milioni) per l’ennesima messa in moto della macchina, poi si vedrà. Ma quanti soldi servirebbero? A dircelo è il Documento di Economia e Finanza, appena presentato, che chiaramente indica che l’opera costerebbe 14,6 Miliardi, più i soldi che servirebbero ad ANAS per i collegamenti (parliamo di decine e decine di km in centri abitati). I soldi che servirebbero sarebbero tanti e per di più non ci sono. Ma Salvini afferma che li troverà. Dove? Nei fondi delle Regioni Calabria e Sicilia, nella prossima Legge di Bilancio e da fonti di finanziamento europee".