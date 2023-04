Incendio alle Acciaierie di Sicilia a Catania, paura ma nessun ferito

La sala operativa dei vigili del fuoco di Catania é stata allertata ieri sera, poco dopo le 21.30, per un incendio sviluppatosi all'interno delle Acciaierie di Sicilia, sullo Stradale Passo Cavaliere, nella zona industriale di Catania.

L'allarme è stato dato dallo stesso personale dell'azienda quando, per cause in fase di accertamento, si è sviluppata una combustione all'interno di un silos contenente carbon coke. Sono intervenute due squadre dal Distaccamento Sud e dal Distaccamento Nord e un'autoscala del Comando Provinciale di Catania, che hanno iniziato il raffreddamento della massa incandescente. Nel frattempo, il silos veniva svuotato con l'ausilio di mezzi meccanici dal personale dell'azienda e il carbone definitivamente spento dai vigili del fuoco intervenuti.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite e/o intossicate.