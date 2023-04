Ricercato internazionale in vacanza: catturato a Pantelleria

Aveva pensato di trascorrere qualche giorno a Pantelleria per una vacanza, prenotando in un noto albergo del posto. Probabilmente pensava di passare inosservato sebbene ricercato su mandato di cattura internazionale a seguito di un provvedimento emesso il 2 giugno 2021 dalla Corte Distrettuale di Tirana, in Albania. Di fatto era stato dichiarato latitante dal governo albanese con l'accusa di aver evaso il fisco. I Carabinieri della Stazione di Pantelleria, con la collaborazione del Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia che ha segnalato la possibile presenza del fuggitivo sull'isola, lo hanno rintracciato e arrestato.

L'uomo, un trentenne palermitano, deve scontare 5 anni di reclusione in quanto accusato dalla magistratura albanese di essere responsabile di reati fiscali in danno di quello Stato.

Lo stesso era ancora in hotel, da solo, quando è stato raggiunto dai Carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento di cattura internazionale e lo hanno trasferito nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.