Domani lutto cittadino a Floridia durante i funerali dell'eroe Vito Bugliarello

Domani a Floridia saracinesche di bar e negozi abbassate per lutto cittadino. Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco, Marco Carianni,,in segno di rispetto per Vito Bugliarelllo , l'uomo- eroe di 34 anni, vittima di una tragedia sabato scorso del mare di Avola. Floridia in lutto durante le esequie funebri che si svolgeranno domani alle 16, nella parrocchia di appartenenza di Vito, a Santa Lucia in viale Vittorio Veneto. L'uomo abitava in via Panagulis, una parallela del viale, che nelle ultime 48 ore è stata meta di un vero e proprio pellegrinaggio da parte degli amici del 34enne.

Bugliarello, ha perso la vita dopo aver cercato di salvare due ragazzini finiti in mare sabato pomeriggio per fare un selfie alla Marchesa di Cassibile, tra Siracusa ed Avola. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta sul decesso dell'uomo, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto domenica pomeriggio dai sommozzatori dei vigili del fuoco in prossimità di una scogliera, non molto distante dalla zona di mare in cui era finito per poi far perdere le proprie tracce. I magistrati non hanno disposto l'autopsia, restituendo la salma ai familiari. La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ieri con un Twitter ha definito Bugliarello un 'eroe'. I militari dell'Arma hanno sentito i due ragazzini salvati da Bugliarello che hanno raccontato i particolari della drammatica vicenda.