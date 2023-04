Torna il 'BaRock Festival" a Piazza Armerina

Dal 28 al 30 aprile si svolgerà Il "BaRock Festival" nella splendida città barocca di Piazza Armerina in Sicilia. Il progetto finanziato dal Ministero del Turismo e promosso dall'Amministrazione Comunale, prodotto da Georgia Lo Faro Eventi e in collaborazione con Civita e Globart prevede tre giorni di concerti e performance che animeranno le strade e le piazze più significative della città. Il leit -motiv del Festival è quello di valorizzare attraverso la musica e in particolare il rock, le bellezze architettoniche e artistiche presenti nel territorio di Piazza Armerina, che può essere considerata città emblema del "primo barocco" siciliano ancora fortunatamente intatto e incastonato tra le sue pietre, nonostante il potente terremoto del 1693 che ne ha causato la distruzione nella restante Val di Noto. La presenza così imponente dell'arte barocca rende questi luoghi unici, destando da sempre un interesse internazionale, ammirati in tutto il mondo per la loro straordinaria bellezza tanto da essere inseriti dall'Unesco nella lista del Patrimonio dell'umanità nel 2002 ( Caltagirone, Militello, Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Piazza Armerina, Ragusa, Scicli, Siracusa e Sortino). Il BaRock Festival nasce proprio dall'idea di far dialogare due mondi espressivi apparentemente distanti come il Barocco e il Rock. L'arte barocca attraverso la sua esuberanza, la sua teatralità e i suoi grandiosi effetti monumentali si è allontana dai modelli classici rinnovando le necessità costruttive dell'epoca, così come a suo modo, la musica rock ha rotto gli schemi tradizionali in nome del cambiamento e del rinnovamento, basandosi sull'improvvisazione e sull'anticonformismo. Il rock, dunque, riempirà gli spazi storici con la sua vitalità e la sua forte energia in nome della condivisione e della conoscenza. Ma non finisce qui, perché per l'occasione sono state realizzate delle installazioni luminose "Luci d'Artista" progettate da giovani artisti provenienti dalle Accademie di Belle Arti italiane e Centri di Alta formazione artistica, che con le loro opere accenderanno i riflettori in luoghi abbandonati, mettendo in moto un processo di rigenerazione ambientale ed urbana, e creando, così, occasioni di interconnessione tra patrimoni artistici del passato ed espressioni della contemporaneità. Il BaRock Festival rappresenta dunque un connubio tra la musica e arte visiva, tra tradizione e modernità. Un incontro tra la storia e la vita di oggi, tra la solidità della pietra e la leggerezza del suono e della creatività. Attraverso l'originale scelta artistica che comprende le nuove "rock star" del momento (rapper e trapper), il Festival si pone come ulteriore obiettivo centrale di avvicinare le nuove generazioni attraverso un processo di riappropriazione sociale e identitaria. La programmazione si articolerà in modo dinamico con la presenza di artisti di livello nazionale.