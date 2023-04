Randagismo, sterilizzati a Ustica 63 cani e gatti

A Ustica i sanitari dell'Asp di Palermo hanno sterilizzato 63 fra cani e gatti. "Dopo Lampedusa, un'equipe di veterinari dell'Asp di Palermo è stata impegnata a Ustica nell'attività di prevenzione al randagismo. L'iniziativa, curata dall'Unità operativa complessa igiene urbana e lotta al randagismo guidata da Giuseppe Fiore, è stata realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e con le associazioni di volontariato" dice una nota dell'Asp. "Siamo costantemente impegnati in tutto il territorio dell'Asp di Palermo in una intensa attività di prevenzione al randagismo - ha detto Fiore - oltre alle sterilizzazioni, aUstica sono stati impiantati gratuitamente anche numeroosi microchip, strumenti fondamentali per contrastare sia l'abbandono dei cani sia per monitorare la loro presenza sul territorio".