Ragusa, Melodica: sabato in programma le eccellenze della musica italiana

Sarà dedicato alle grandi eccellenze musicali italiane il prossimo evento della 28^ stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell'anima”. Con il concerto dal titolo "La musica italiana che il mondo ci invidia", sabato 29 aprile Ragusa ospiterà, al Nuovo Teatro Leader alle ore 20.30 (con apertura al pubblico alle ore 20.00), i due musicisti di fama internazionale Gen Llukaci al violino e Alessandro Di Marco al pianoforte, e Sabrina Gasparini in duplice veste di cantante e conduttrice della serata. Sarà un viaggio molto emozionante attraverso le musiche più famose, le canzoni più rappresentative e le note più intense; gli spettatori potranno immergersi nei brani italiani indimenticabili, celebri e amati in tutto il mondo. Sul palco ci saranno Sabrina Gasparini, il M° Gen Llukaci, istrionico violinista che eccelle in duttilità e interpretazione, e il M° Alessandro Di Marco, dalla formazione classica e dalla grande dinamicità musicale.