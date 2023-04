Azione, Calenda per tre giorni in Sicilia: stasera apre a Palermo

Tre giorni siciliana per il leader di Azione, Carlo Calenda. Da oggi a venerdì prossimo, infatti, il segretario del partito sarà in Sicilia per una serie di eventi con gli iscritti e i simpatizzanti. Il primo incontro pubblico è in programma oggi a Palermo, a partire dalle 19. Appuntamento al ristorante Kalhesa, in via del Foro Italico Umberto I, 21A. Domani, invece, Calenda si sposterà a Mazara del Vallo, nel Trapanese: a partire dalle 19, infatti, parteciperà a un incontro pubblico al Complesso San Carlo Borromeo, in via San Giovanni. Infine, venerdì 28 Calenda sarà all'Assemblea regionale di Caltanissetta riservata agli iscritti del partito, che si terrà, a partire dalle 17.30 a Villa Barile, in via delle Calcare.