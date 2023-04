Rubano anello d'oro in aeroporto: 2 denunciati a Catania

La Polizia di Frontiera ha deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, due soggetti resisi responsabili di furto di un anello in oro bianco con tre diamanti, fatto avvenuto nei pressi dei controlli di sicurezza all’interno dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Il furto è avvenuto in data 21 aprile scorso, quando due coniugi in concorso tra loro si impossessavano illecitamente del su citato prezioso, caduto poco prima ad altra passeggera, anch’ella in partenza da Catania e in procinto di effettuare i previsti controlli di sicurezza. L’uomo raccoglieva il prezioso e lo consegnava alla donna complice, la quale prontamente lo faceva suo inserendolo al dito.

I due, una volta effettuati i controlli di sicurezza, non consegnavano il bene ritrovato al personale di vigilanza preposto, ma si dirigevano in sala partenze. Dopo gli accertamenti esperiti da personale della Polizia di Frontiera, prontamente allertato dalla legittima proprietaria, si riusciva a rintracciare i complici i quali erano in coda all’imbarco del volo diretto a Milano Malpensa.