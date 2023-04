Controlli nell'ultimo ponte a Siracusa: tre denunciati

In occasione della giornata festiva del 25 Aprile, nell’ambito di un predisposto servizio pianificato dalla Questura di Siracusa e finalizzato al rispetto delle prescrizioni cui sono sottoposte, in città, le persone con misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti hanno operato 120 controlli e hanno denunciato tre soggetti che, a vario titolo, hanno violato le misure cui sono destinatari.

In specie, un uomo di 49 anni, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa dagli agenti, come altri due siracusani, rispettivamente di 40 e di 25 anni, sottoposti entrambi alla misura della sorveglianza speciale di P.S.