Vittoria, dal 6 al 21 maggio 100 artisti per la 15esima edizione di Scenica Festival

Scenica Festival è bellezza, fascino, magia, ma anche musica, circo contemporaneo, danza, teatro, fotografia, sensibilità sociale, attenzione al territorio, incontri e formazione. Per la 15esima attesissima edizione, la città di Vittoria si prepara a trasformarsi in palcoscenico di uno degli eventi più acclamati del territorio per accogliere ospiti provenienti da ogni dove. Quasi un centinaio di artisti che arrivano da più Paesi del mondo e che per tre fine settimana, dal 6 al 21 maggio 2023, animeranno i luoghi del centro storico, coinvolgendo, travolgendo, incuriosendo la città. Il programma del festival siciliano è un incredibile viaggio nel mondo della contaminazione delle arti. Il festival, organizzato dall’associazione culturale Santa Briganti, col patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e il sostegno del Ministero della Cultura, mai come quest’anno offre un taglio internazionale, con eventi trasversali capaci di coinvolgere un pubblico vario e vasto. Ad aprire il programma sarà sabato 6 maggio alle ore 21 al Chiostro delle Grazie la compagnia italo-francese Circo Zoè che ritorna a Vittoria con Love, uno spettacolo creato ad hoc per Scenica 2023.