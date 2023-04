Piano della Prefettura per trasferire 1400 migranti da Lampedusa

Mentre è in corso l'imbarco di 82 migranti su una motovedetta della Capitaneria che li trasferirà a Pozzallo, oggi saranno 1.382 circa i migranti che lasceranno l'hotspot e Lampedusa.

A varare l'ennesimo maxi piano di trasferimenti (ieri con traghetti, aerei e navi militari sono state portate via 850 persone), è stata la prefettura di Agrigento.

I voli militari previsti per oggi sono due: 90 persone con destinazione Bologna e altrettante per Pisa. Con il traghetto Galaxy partiranno in 170 (che andranno poi nei Cas di Abruzzo, Marche, Liguria, mentre 50 minori non accompagnati verranno trasferiti in strutture di Taranto e Brindisi); il pattugliatore Cinus della Guardia di finanza sposterà, in giornata, altri 90 migranti a Pozzallo (Rg) e con il traghetto di linea della sera, il Novelli, verranno trasferiti a Porto Empedocle altri 360 che raggiungeranno la Lombardia (200), il Piemonte (100) e 60 andranno in Toscana. Previsto, inoltre, l'attracco della nave Vega della Guardia costiera che imbarcherà 500 migranti per Reggio Calabria.